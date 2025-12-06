Roccavione accende il Natale con “La Rocca Illuminata”

Roccavione si veste di Natale. Oggi, sabato 6 dicembre 2025, torna “La Rocca Illuminata”, seconda edizione della festa che porta nel cuore del paese luci, colori, musica e un’atmosfera di comunità. Un intero pomeriggio pensato per grandi e piccoli, in un periodo in cui – complici le prime nevicate – anche i turisti cominciano a tornare nelle vallate.

Dalle 14, il centro storico si animerà con bancarelle, caldarroste, vin brulè, prodotti artigianali e golosità locali. Le vie risuoneranno delle voci del Coro Polifonico Monserrato, che accompagnerà un suggestivo giro in carrozza insieme agli elfi e a Babbo Natale, pronto a raccogliere le letterine dei bambini.

Alle 18 arriverà il momento più atteso: l’accensione ufficiale delle luminarie e dell’albero di Natale, un gesto simbolico che apre la stagione delle feste. A seguire, alle 18.30, la Santa Messa e lo scambio degli auguri con tutta la comunità.

La novità di questa edizione è la presenza del Grinch: all’interno della Rocca verrà allestita una casa scenografica e giocosa, uno spazio pensato per divertire e, allo stesso tempo, ricordare il valore della condivisione e dello stare insieme.

Per chi ha trovato posto, la giornata proseguirà con il concerto sold out di Lucio Fabbri & Friends, “Un viaggio attraverso 50 anni di musica d’autore”, ospitato alla ex bocciofila: un successo che conferma l’apprezzamento per questo tipo di iniziative.

“Con La Rocca Illuminata vogliamo offrire a famiglie, bambini e ragazzi una giornata intera di festa, valorizzando le nostre vie, le nostre associazioni e i nostri commercianti”, sottolinea il sindaco Paolo Giraudo, che aggiunge: “Invitiamo tutti a partecipare, per accendere insieme le luci del Natale e vivere Roccavione come una grande casa comune. Voglio rivolgere un gigantesco ringraziamento, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, a chi si occupa concretamente di organizzare queste manifestazioni: il Comitato Nova Rocca, gli Amici della Ruà, il Comitato Incontri in Vetrina, il Comitato di Quartiere La Toglia e il Coro Polifonico Monserrato. Un ringraziamento particolare va anche all’ATL del Cuneese per il supporto, sempre prezioso e graditissimo”.