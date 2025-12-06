 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 06 dicembre 2025, 12:11

Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: possibili disagi ad Alba il 10 dicembre

Il rientro alla normalità previsto dall’11 dicembre

Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: possibili disagi ad Alba il 10 dicembre

Per mercoledì 10 dicembre  è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria FP_CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e Fiadel, per tutti i lavoratori e lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2022. Anche Alba sarà interessata.

 Non è possibile prevedere la percentuale di adesione del personale dipendente. L’Azienda che gestisce la raccolta rifiuti ha comunicato al Comune che assicurerà lo svolgimento dei servizi minimi essenziali e che dall’11 dicembre il servizio tornerà regolare, con eventuali recuperi se necessari.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium