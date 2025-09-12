Otto borse di studio con il 5X1000 di Oasi Giovani

Una parte al Centro educativo post-scolastico ed una parte alla sartoria benefica “Oasi del cucito” di Savigliano. È il modo in cui sono stati impiegati i contributi del 5x1000 che Oasi Giovani ha ricevuto lo scorso anno.

La cifra, 10.239 euro, ha nello specifico coperto otto borse di studio al Centro di corso Roma, per la frequenza annuale di altrettanti ragazzi nel corso del passato anno scolastico. Il ricavato del 5x1000 ha inoltre sostenuto le attività di laboratorio della sartoria a favore delle madri ospiti della Comunità genitore-bambino.

«La destinazione del 5x1000 è un gesto gratuito – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – che può sembrare piccolo, ma è molto significativo. È stato così per gli otto ragazzi che grazie a quel contributo hanno potuto frequentare il Centro educativo. Ed è stato così per le madri della Comunità che hanno potuto prendere parte ai laboratori sartoriali. Chi non avesse ancora fatto la dichiarazione dei redditi e volesse destinare il 5x1000 ad Oasi Giovani deve soltanto firmare nel riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo Settore” ed inserire il codice fiscale 02595610045». «Trattandosi di un Ente del Terzo Settore – aggiunge – le erogazioni liberali a favore di Oasi Giovani sono detraibili al 30%».