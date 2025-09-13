 / Attualità

13 settembre 2025

Convegno del Lions Club Mondovì Monregalese: "Farmaci, falsi miti e buone prassi"

I relatori saranno il dottor Giancarlo Conterno e la dottoressa Maria Botto.

Venerdì 26 settembre alle ore 20.30  il Lions Club Mondovì Monregalese ha organizzato, in collaborazione con il CFP Mondovì, una serata aperta a tutto il pubblico interessato che si terrà presso la sala polivalente CFP, località Beila, Mondovì sul tema “Farmaci: falsi miti e buone prassi”, un incontro aperto a tutti per fare chiarezza, sfatare i falsi miti più comuni, imparare insieme le buone abitudini e prendersi cura della propria salute. 

I relatori saranno il dottor Giancarlo Conterno e la dottoressa Maria Botto.

Il presidente Lions Paolo Gastaldi ha evidenziato: “Come Club appena il dottor Enrico Ferreri ci ha proposto questa iniziativa  abbiamo dato la nostra adesione perché serate come questa rientrano proprio nelle attività promosse a livello internazionale dal Lions  a favore della Salute e del Benessere per garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti e a tutte le età”.

