Convegno del Lions Club Mondovì Monregalese: "Farmaci, falsi miti e buone prassi"

Venerdì 26 settembre alle ore 20.30 il Lions Club Mondovì Monregalese ha organizzato, in collaborazione con il CFP Mondovì, una serata aperta a tutto il pubblico interessato che si terrà presso la sala polivalente CFP, località Beila, Mondovì sul tema “Farmaci: falsi miti e buone prassi”, un incontro aperto a tutti per fare chiarezza, sfatare i falsi miti più comuni, imparare insieme le buone abitudini e prendersi cura della propria salute.

I relatori saranno il dottor Giancarlo Conterno e la dottoressa Maria Botto.

Il presidente Lions Paolo Gastaldi ha evidenziato: “Come Club appena il dottor Enrico Ferreri ci ha proposto questa iniziativa abbiamo dato la nostra adesione perché serate come questa rientrano proprio nelle attività promosse a livello internazionale dal Lions a favore della Salute e del Benessere per garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti e a tutte le età”.