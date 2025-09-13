Palio di Dronero, trionfa il Rione San Maurizio

A Dronero è stata una serata incredibile quella di ieri sera, venerdì 12 settembre, con l’edizione 2025 del Palio dei Rioni, evento attesissimo e partecipato da grandi e piccini.



A trionfare il Rione San Maurizio (Lucia Ribero, Marco Virano, Andrea Cavallo, Michela Chiapello, Davide Bergese e Lorenzo Gallo), tra gli applausi del pubblico e l’emozionante abbraccio degli atleti. Secondo posto per il Rione Stazione (Cristina Demaria, Lorenzo Perotto, Alessandro Allione, Tiziana Fornione, Nicola Rastrelli e Pietro Rastrelli) e terzo classificato il Rione Borgo Macra (Miriam Allione, Danilo Chiapello, Matteo Bergese, Zenabou Cisse, Fabio Bernardi e Elia Cherasco).





Sedici in tutto i Rioni che hanno partecipato al Palio: 12 Rioni droneresi in gara più 4 Rioni “extra” non in gara, tra cui anche l’applauditissimo Rione della Passeggiata per la Vita, che si terrà il prossimo 28 settembre a Dronero.





Il tutto ha avuto inizio con una suggestiva sfilata. Ad aprire il corteo gli Alpini con lo stendardo di Dronero, seguiti dal vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo con, in rappresentanza dei Rioni “extra”, il sindaco di Roccabruna Livio Acchiardi, il sindaco di Montemale Albino Dao e la vicesindaco di Villar San Costanzo Anna Bernardi. Straordinari poi gli atleti Francesco Mazza e Valentina Gemetto con la maglia nazionale, la Banda San Luigi a scandire in musica tutto l’entusiasmo della serata e le tradizionali maschere di Carnevale, nei loro abiti suggestivi.





Ad uno ad uno sono passati i Rioni, ognuno con il proprio stendardo. Sul palco allestito per l’occasione il presidente della Proloco Luca Bertaina, che ha evidenziato come l’evento ha messo in campo tutta la sinergia e la collaborazione con il Comune. Un bellissimo sogno, realizzato dopo esattamente 17 anni: “L’ultimo palio era avvenuto nel 2008” ha spiegato Paolo Riba. A lui il compito, prima dell’ufficiale inizio della competizione, di un viaggio storico partendo dal 1977, anno in cui nacque il Palio a Dronero. Così quel ripercorre, tra volti e ricordi indelebili.





Poi quella riga bianca tracciata sulla strada, l’emozionante inizio, la gara, gli applausi e l’incoraggiamento da parte del pubblico.

“È stato un successo - dice il vicesindaco Mauro Arnaudo -. Dronero ha finalmente rivissuto uno degli eventi più emozionanti. Ringrazio di cuore la Proloco per l’entusiasmo e l’organizzazione. Ringrazio Paolo Riba, le autorità dei Comuni limitrofi, Francesco Mazza, Valentina Gemetto e tutti i partecipanti alla sfilata. Un sentito grazie alla Polizia municipale, alla Protezione civile e alla Croce Rossa per l’ottimo lavoro di sicurezza. Il mio ringraziamento più grande, però, va a tutti gli atleti che sono stati straordinari e al pubblico presente: non è stato facile organizzare il tutto, ma vedere quei sorrisi, la grande partecipazione, è stato un regalo immenso. Dronero ieri non ha soltanto rivissuto una pagina di storia, ne ha scritta un’altra davvero straordinaria”.



