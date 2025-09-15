Emmaus Cuneo: inviati già 4.467 euro all'associazione Ariaperta

C’è stata una grande affluenza di persone sabato 13 settembre per la vendita straordinaria nei mercatini Emmaus di Boves, Cuneo e Mondovì che ha permesso un ottimo incasso di euro 4.467 già inviati all’Associazione Ariaperta di Cuneo che li utilizzerà a sostegno dei carcerati più poveri e più in difficoltà.

Emmaus e Ariaperta, insieme ad altre associazioni e cooperative impegnate nei carceri della provincia e i relativi garanti dei detenuti, hanno anche partecipato il giorno prima ad un incontro “Il carcere visto dai volontari”nell’ambito della manifestazione “Articolo 27 Expo”. Durante l’incontro è stato presentato il lavoro encomiabile che viene fatto dai volontari e dagli operatori nelle carceri malgrado burocrazie, inefficienze e un sistema che penalizza ancora di più sempre i più poveri e le persone più in difficoltà: dalle persone con problemi psichiatrici e/o di dipendenza a chi non ha né relazioni, né risorse. Una denuncia che riguarda il sistema carcerario nel suo insieme che diventa abominevole quando rinchiude il disagio rendendolo letale invece di affrontarlo e tentare di risolverlo.

Emmaus intende quindi rimanere vicino alle realtà che operano con il carcere non solo economicamente ma anche sostenendo le battaglie sui diritti e la giustizia e coglie l’occasione per ringraziare i propri soci, volontari, comunitari e amici per l’impegno profuso e le persone esterne che con i loro acquisti solidali hanno contribuito a sostenere questa iniziativa di solidarietà.

La prossima iniziativa che Emmaus Cuneo organizzerà sarà la quarta edizione di “libri solidali”, una vendita straordinaria di libri usati promossa da Emmaus Giovani che quest’anno sarà a favore delle comunità Emmaus italiane. L’iniziativa sarà Sabato 27 e Domenica 28 Settembre dalle ore 10 alle ore 19 presso il mercato coperto di Cuneo.