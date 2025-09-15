Lions Club Mondovì Monregalese: serata di apertura dell’anno sociale 2025-2026

Serata di apertura dell'anno sociale 2025-2026 per il Lions Club Mondovì Monregalese presieduto da Paolo Gastaldi che, con i numerosi soci Lions e Leo presenti, hanno accolto due nuovi soci: la dottoressa Cecilia Turbiglio, presentata dal socio padrino Luca Calò e il direttore Marco Lombardi, presentato dal socio padrino Fabrizio Rebuffo.

Il cerimoniere Daniele Camperi ha presentato le numerose rappresentanze istituzionali, lionistiche e dei giovani Leo presenti, con il presidente Alessandro Conti. La serata è stata allietata dalla musica degli Akoostic Trio +1.

Il presidente Paolo Gastaldi ha ringraziato il presidente del Lions Club Carrù-Dogliani, Giulio Marini, evidenziando la collaborazione già in corso di definizione per un prossimo inter-meeting ad ottobre.

Gastaldi ha inoltre evidenziato l’essenza del Servizio Lions: “Melvin Jones, il nostro fondatore, ci ha lasciato un principio che deve guidare ogni nostro passo: Non si puo’ arrivare molto lontano se non si fa qualcosa per gli altri. Questo non è solo uno slogan, ma il cuore pulsante del nostro servizio. Purtroppo oggi il mondo è segnato da ferite profonde: dalla tragedia di Gaza all’Ucraina, fino ai troppi conflitti dimenticati. Non possiamo e non dobbiamo ignorare questi orrori. Il nostro essere Lions non ci permette di voltarci dall’altra parte. Ci impone di guardare in faccia la realtà e di essere pronti a fare la nostra parte.”

Due i prossimi appuntamenti rilevanti aperti a tutto il pubblico: il 26 settembre alle 20.30 presso la sala conferenze del CFP al Beila sul tema “Farmaci: falsi miti e buone prassi” e la serata del 10 ottobre con il concerto delle 4 corali monregalesi presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria dal titolo “4 Cori per un sorriso” con la finalità di sostenere un progetto importante: contribuire alla prossima “Estate Ragazzi” per i bambini e giovani con disturbo dello spettro autistico.