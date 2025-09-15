 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 settembre 2025, 16:03

Margarita, il gruppo uncinetto veste gli alberi a festa per l'inizio della scuola

L'iniziativa rallegra il paese e festeggia anche la riapertura della scuola dopo i lavori di messa in sicurezza

Simpatica iniziativa a Margarita dove, per l'inizio del nuovo anno scolastico, le signore del gruppo uncinetto hanno vestito a festa gli alberi del paese. 

"L'iniziativa - spiegano - è stata condivisa con gli alunni della primaria e della scuola dell'infanzia -. Gli alberi sono stati addobbati, così come sono stati realizzati festoni a tema con i colori della scuola, riaperta dopo i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Grazie per il servizio alla comunità delle signore e a tutti i bambini, ragazzi e maestre, cui auguriamo buon lavoro!". 

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium