Margarita, il gruppo uncinetto veste gli alberi a festa per l'inizio della scuola

Simpatica iniziativa a Margarita dove, per l'inizio del nuovo anno scolastico, le signore del gruppo uncinetto hanno vestito a festa gli alberi del paese.

"L'iniziativa - spiegano - è stata condivisa con gli alunni della primaria e della scuola dell'infanzia -. Gli alberi sono stati addobbati, così come sono stati realizzati festoni a tema con i colori della scuola, riaperta dopo i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Grazie per il servizio alla comunità delle signore e a tutti i bambini, ragazzi e maestre, cui auguriamo buon lavoro!".