Saluzzo: asfalto nuovo in strade, piazze, marciapiedi in città a frazioni

Nuovo asfalto su 10 strade, marciapiedi e piazze della città. L’ha deciso la giunta comunale del sindaco Franco Demaria che ha stanziato altri 177 mila euro che si vanno ad aggiungere ai 184 mila euro per gli interventi già realizzati ad inizio estate.

La riqualificazione del manto riguarda, nel dettaglio:

· via San Bernardino;

· via della Resistenza;

· via Cuneo – primo tratto viale alberato;

· via Don Bosco - marciapiede;

· corso XVII Aprile – marciapiede parco Villa Aliberti;

· corso Roma – area accesso ex Palazzo di Giustizia;

· via Fiume – area accesso nuovo magazzino comunale;

· piazza Vittorio Veneto (davanti stazione Fs);

· via Cagnola – tratto Regione Paschere;

· via Corrado Segre – area accesso scuola e campo da basket.

«I lavori – dicono dall’Ufficio tecnico del municipio – prevedono la scarifica dell’asfalto vecchio, preparazione e riparazione del sottofondo e la posa del nuovo manto. I diversi cantieri avranno durate differenti, a seconda dei casi, e ci potranno essere delle limitazioni alla circolazione, disposte di volta in volta da apposite ordinanze, in accordo con la Polizia locale del Comune».

«Il rifacimento degli asfalti è previsto nel Programma triennale delle opere pubbliche e, in accordo con i tecnici del nostro municipio – dicono il sindaco Franco Demaria e la vice Francesca Neberti, assessora ai Lavori pubblici – decidiamo le priorità e le aree di intervento. Per questo 'pacchetto' ci sono tratti, in zone diverse dell’abitato e anche nelle frazioni, che necessitano di riqualificazione e che al termine dei cantieri si potranno percorrere con più sicurezza e comfort»