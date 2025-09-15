Unitre Moretta al via il 26° anno di attività

Superato l’impegno richiesto dall’organizzazione di un ricco programma, l’Unitre di Moretta è pronta a ripartire con il 26° anno di attività culturali e ricreative.

La presidente Piera Marchisio ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al direttivo “per la costanza, l’impegno e la preparazione che accompagna la scelta di un’offerta che si arricchisce di anno in anno”.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano consultare il calendario delle proposte, già diffuso sui gruppi social e a breve disponibile anche sul sito ufficiale dell’Unitre.

Le iscrizioni si svolgeranno nella sede di piazza Carlo Alberto Grosso 3 (ex foresteria del Santuario), a partire da martedì 23 settembre, con orario 14.30-17.30. Sarà possibile iscriversi ogni martedì e giovedì fino al 16 ottobre, oppure in orario serale il mercoledì dalle 20.30 alle 21.30, dal 24 settembre al 16 ottobre. Presso la sede è disponibile anche il programma completo in formato cartaceo.

Il momento ufficiale di avvio sarà l’inaugurazione di sabato 18 ottobre alle 21, nel salone polivalente Cascina San Giovanni di Moretta. Per l’occasione andrà in scena la commedia dialettale “Che bel sogn...n’ura ed piasì pruibi” proposta dalla compagnia “d’la Vila” di Verzuolo. La serata si concluderà con un dolce di benvenuto offerto a tutti i presenti.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.



Per ulteriori informazioni: 345-5817670.