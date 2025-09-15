Gli Arcieri di Bra celebrano 40 anni: oltre 500 persone provano il tiro con l'arco a "Sport in Piazza" [FOTO]

Grande successo per l’ASD Arcieri di Bra che, in occasione di “Sport in Piazza”, ha celebrato i 40 anni di attività con una giornata di sport e festa.

L’area dedicata al tiro con l’arco ha attirato un pubblico numerosissimo: sono state 510 le persone che hanno provato la disciplina, confermando l’interesse e la curiosità verso uno sport che unisce concentrazione e precisione.

Alla cerimonia ufficiale erano presenti il sindaco Gianni Fogliatto, l’assessore allo Sport Francesco Matera e il consigliere comunale Ettore Sanino, che hanno portato il saluto dell’amministrazione e il loro sostegno alla società braidese.

Il direttivo ha voluto premiare due figure chiave della crescita del sodalizio: il presidente Enrico Cosmai e il capo istruttore Emanuele Barbero, per l’impegno costante e il lavoro svolto a favore dell’associazione.

La giornata ha avuto anche un’ospite speciale: la campionessa olimpica Yelena Isinbayeva, che si è cimentata con entusiasmo nel tiro con l’arco, regalando un momento di grande emozione ai presenti.

Con questo importante traguardo, gli Arcieri di Bra confermano il loro ruolo di riferimento nello sport cittadino e guardano al futuro con l’obiettivo di continuare a crescere e diffondere la passione per il tiro con l’arco.