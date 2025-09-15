Il Centro Cicogne di Racconigi festeggia 40 anni: weekend di celebrazioni tra storia e natura

Il Centro Cicogne di Racconigi raggiunge un traguardo importante e si prepara a celebrare quattro decenni di attività con un ricco programma di eventi nel weekend del 27 e 28 settembre.

Le celebrazioni si articoleranno in due giornate distinte. Sabato 27 settembre sarà dedicato a un momento istituzionale riservato alle autorità, agli enti e alle associazioni che hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo della struttura nel corso degli anni.

Domenica 28 settembre, invece, le porte del centro si apriranno a tutta la cittadinanza con un programma ricco e variegato. Dalle ore 11 alle 16:30, i visitatori potranno partecipare liberamente e senza necessità di prenotazione a diverse attività pensate per tutte le età.

Il programma della giornata prevede un laboratorio didattico di pittura condotto dall'artista Fabrizio Carbone, particolarmente rivolto ai più giovani. A seguire, una conferenza a cura di Lorenza, Enrica e Gabriella Vaschetti con Livio Tesio, che ripercorrerà i momenti salienti della storia dell'oasi, testimoniando l'evoluzione del centro in questi quattro decenni.

La giornata proseguirà con l'inaugurazione di una mostra di pittura dedicata al tema naturalistico e si concluderà con visite guidate al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS), offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino il prezioso lavoro di conservazione e cura svolto dalla struttura.

Un'occasione unica per scoprire o riscoprire l'impegno profuso in questi 40 anni nella salvaguardia delle cicogne e della fauna selvatica del territorio.