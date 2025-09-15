Malattie cardiovascolari: le iniziative della Cardiologia, Neurologia e Chirurgia a Savigliano e Fossano

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre, Fondazione Onda promuove una settimana, dal 26 settembre al 2 ottobre, alla promozione, informazione, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, in particolare: aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, patologie carotidee e venose. All’evento partecipa anche l’Ospedale SS Annunziata di Savigliano con una serie di visite ed esami gratuiti su prenotazione.

Il 26, 29 e 30 settembre e l’1 e 2 ottobre saranno effettuate prime visite cardiologiche con elettrocardiogramma presso l'Ambulatorio di Cardiologia, 3° piano - Blocco C, dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano (Via Ospedali n° 5).

L'iniziativa GRATUITA è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 75 anni, che non siano già seguiti dal servizio di Cardiologia per episodi cardio-vascolari precedenti e che presentino almeno due tra i seguenti fattori di rischio: fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, familiarità per patologie cardio-vascolari. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

PRENOTAZIONE TENEFONICA al numero 0172/719782 nei giorni 18-19-22-23-24 settembre nella seguente fascia oraria: 15:30 - 17:30.

Il 29 e 30 settembre saranno effettuate prime Visite Neurologiche ed Ecocolordoppler Tronchi Sovra Aortici presso l’Ambulatorio di Neurologia, Piano Terra-Blocco B (nel corridoio che porta alla Radiologia), dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano (Via Ospedali n°5).

L'iniziativa GRATUITA è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 75 anni, che non siano già seguiti dal servizio di Neurologia per episodi cerebrovascolari e che presentino almeno due tra i seguenti fattori di rischio: fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, familiarità per patologie cerebrovascolari. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

PRENOTAZIONE TELEFONICA al numero 0172/719782 nei giorni 17-18-19 settembre nella seguente fascia oraria: 14:30 - 15:30.

Il 2 ottobre saranno effettuate Visite angiochirurgiche con Ecodoppler presso l’ambulatorio ecodoppler del Poliambulatorio dell’Ospedale SS Trinità di Fossano (Via Ospedale n°23)-Primo Piano, sopra l’Ufficio Cassa.

L’iniziativa GRATUITA è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Trattandosi di giornate dedicate alla prevenzione, i pazienti nella fascia di età indicata, per poter accedere al servizio, dovranno presentare almeno due tra i seguenti fattori di rischio: fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, familiarità per patologie vascolari e per malattie aneurismatiche. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

PRENOTAZIONE TELEFONICA al numero 0172/699402 dal 22 al 25 settembre, nella seguente fascia oraria: 08:00 – 12:00.