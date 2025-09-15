 / Sanità

Sanità | 15 settembre 2025, 14:39

Malattie cardiovascolari: le iniziative della Cardiologia, Neurologia e Chirurgia a Savigliano e Fossano

Dal 26 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, promozione, informazioni, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari

Ospedale SS Annunziata di Savigliano, che parteciperà all'evento con una serie di visite ed esami gratuiti su prenotazione

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre, Fondazione Onda promuove una settimana, dal 26 settembre al 2 ottobre, alla promozione, informazione, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, in particolare: aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, patologie carotidee e venose. All’evento partecipa anche l’Ospedale SS Annunziata di Savigliano con una serie di visite ed esami gratuiti su prenotazione.

Il 26, 29 e 30 settembre e l’1 e 2 ottobre saranno effettuate prime visite cardiologiche con elettrocardiogramma presso l'Ambulatorio di Cardiologia, 3° piano - Blocco C, dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano (Via Ospedali n° 5).

L'iniziativa GRATUITA è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 75 anni, che non siano già seguiti dal servizio di Cardiologia per episodi cardio-vascolari precedenti e che presentino almeno due tra i seguenti fattori di rischio: fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, familiarità per patologie cardio-vascolari. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

PRENOTAZIONE TENEFONICA al numero 0172/719782 nei giorni 18-19-22-23-24 settembre nella seguente fascia oraria: 15:30 - 17:30.

Il 29 e  30 settembre saranno effettuate prime Visite Neurologiche ed Ecocolordoppler Tronchi Sovra Aortici presso l’Ambulatorio di Neurologia, Piano Terra-Blocco B (nel corridoio che porta alla Radiologia), dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano (Via Ospedali n°5).

L'iniziativa GRATUITA  è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 75 anni, che non siano già seguiti dal servizio di Neurologia per episodi cerebrovascolari e che presentino almeno due tra i seguenti fattori di rischio: fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, familiarità per patologie cerebrovascolari. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

PRENOTAZIONE TELEFONICA al numero 0172/719782 nei giorni 17-18-19 settembre nella seguente fascia oraria: 14:30 - 15:30.

Il 2 ottobre saranno effettuate Visite angiochirurgiche con Ecodoppler presso l’ambulatorio ecodoppler del Poliambulatorio dell’Ospedale SS Trinità di Fossano (Via Ospedale n°23)-Primo Piano, sopra l’Ufficio Cassa.

L’iniziativa GRATUITA è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Trattandosi di giornate dedicate alla prevenzione, i pazienti nella fascia di età indicata, per poter accedere al servizio, dovranno presentare almeno due tra i seguenti fattori di rischio: fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, familiarità per patologie vascolari e per malattie aneurismatiche. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

PRENOTAZIONE TELEFONICA al numero 0172/699402 dal 22 al 25 settembre, nella seguente fascia oraria: 08:00 – 12:00.

