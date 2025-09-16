 / Attualità

Attualità | 16 settembre 2025, 10:01

A Cherasco torna l’appuntamento con "Sport in Piazza"

Sabato 20 settembre a partire dalle 14 nelle piazze degli Alpini e Gina Lagorio. Protagoniste le associazioni sportive del territorio

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione straordinaria dell’atleta paralimpica Francesca Fenocchio

Il Comune di Cherasco, con il sostegno di Mercatò, Panealba, Delizie Bakery, Garesio Sport, Pizzeria Ciro Pizza e Montello Atlante, rinnova anche per il 2025 l’appuntamento con Sport in Piazza.
L’iniziativa si terrà sabato 20 settembre, a partire dalle ore 14, presso piazza degli Alpini e piazza Gina Lagorio, e vedrà protagoniste le associazioni sportive del territorio. Bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo avranno l’occasione di cimentarsi in numerose discipline, vivendo un pomeriggio di gioco, movimento e scoperta.

Le piazze saranno animate dagli stand delle diverse realtà sportive locali, che offriranno la possibilità di provare direttamente sul campo le varie attività. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà dalle 14 alle 18.

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione straordinaria dell’atleta paralimpica Francesca Fenocchio, simbolo di impegno e determinazione.

Quest’anno l’evento si terrà in concomitanza con “La normalità nella disabilità, Cherasco capitale dell'inclusione”, promosso dall’Associazione Cherasco per i ragazzi nell’ambito del progetto Il Sorriso.
Lo sport, infatti, è un linguaggio universale che unisce e valorizza le differenze, diventando un potente strumento di inclusione e di crescita per l’intera comunità.

«Sport in Piazza – sottolinea il consigliere delegato allo Sport Matteo Costamagna – rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi a nuove discipline, trascorrendo del tempo all’aria aperta insieme ai propri coetanei. Lo sport, che l’Amministrazione Comunale considera da sempre una priorità, non è solo occasione di svago e benessere, ma anche un potente veicolo di inclusione: attraverso il gioco e la condivisione si imparano il rispetto, la collaborazione e il valore delle differenze, costruendo così una comunità più aperta e solidale»

C. S.

