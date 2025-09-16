A Cherasco torna l’appuntamento con "Sport in Piazza"

Il Comune di Cherasco, con il sostegno di Mercatò, Panealba, Delizie Bakery, Garesio Sport, Pizzeria Ciro Pizza e Montello Atlante, rinnova anche per il 2025 l’appuntamento con Sport in Piazza.

L’iniziativa si terrà sabato 20 settembre, a partire dalle ore 14, presso piazza degli Alpini e piazza Gina Lagorio, e vedrà protagoniste le associazioni sportive del territorio. Bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo avranno l’occasione di cimentarsi in numerose discipline, vivendo un pomeriggio di gioco, movimento e scoperta.

Le piazze saranno animate dagli stand delle diverse realtà sportive locali, che offriranno la possibilità di provare direttamente sul campo le varie attività. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà dalle 14 alle 18.

La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione straordinaria dell’atleta paralimpica Francesca Fenocchio, simbolo di impegno e determinazione.

Quest’anno l’evento si terrà in concomitanza con “La normalità nella disabilità, Cherasco capitale dell'inclusione”, promosso dall’Associazione Cherasco per i ragazzi nell’ambito del progetto Il Sorriso.

Lo sport, infatti, è un linguaggio universale che unisce e valorizza le differenze, diventando un potente strumento di inclusione e di crescita per l’intera comunità.

«Sport in Piazza – sottolinea il consigliere delegato allo Sport Matteo Costamagna – rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi a nuove discipline, trascorrendo del tempo all’aria aperta insieme ai propri coetanei. Lo sport, che l’Amministrazione Comunale considera da sempre una priorità, non è solo occasione di svago e benessere, ma anche un potente veicolo di inclusione: attraverso il gioco e la condivisione si imparano il rispetto, la collaborazione e il valore delle differenze, costruendo così una comunità più aperta e solidale»