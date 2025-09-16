Al via il corso per diventare volontari con la Croce Bianca di Ceva

La Croce Bianca di Ceva invita chiunque sia interessato o semplicemente voglia saperne qualcosa in più a partecipare alla serata di presentazione del corso gratuito per aspiranti soccorritori, che si terrà lunedì 22 settembre alle ore 20.30, presso la sede dell’associazione in Via della Repubblica 11.

In un periodo storico complesso per il mondo del volontariato, segnato da una progressiva e cospicua flessione, anche la realtà cebana ne sta affrontando le conseguenze.

Spiegano dall’ associazione: “Sono sempre più frequenti i casi in cui ci troviamo costretti a dire di no alla richiesta di servizi, per mancanza di personale disponibile, e questo impatta direttamente sulla comunità. Oggi, diventare volontari significa, ancor più che in passato, fare la differenza. Anche dedicando solo qualche ora alla settimana – o persino al mese – si può contribuire in modo concreto. Vi aspettiamo: il primo passo per aiutare inizia da qui".

Durante l'incontro verranno illustrate le attività dell’associazione e condivisi tutti i dettagli del corso. Insieme agli interessati si definiranno anche i giorni e gli orari più adatti per la formazione.

Il corso è gratuito e aperto a tutte le persone maggiorenni motivate a scoprire il mondo del soccorso e del volontariato in ambito assistenziale-sanitario.

Per ulteriori informazioni: 3487463829