Spazzamondo 2026, a Savigliano raccolti oltre 150 sacchi di rifiuti

Venerdì e sabato, in occasione della sesta edizione di Spazzamondo – promossa e organizzata dalla Fondazione Crc in collaborazione con vari enti – Savigliano è stata invasa da quasi mille bambini e adulti in maglietta arancione (962 per la precisione), con l’obiettivo di liberare il più possibile il nostro territorio dai rifiuti abbandonati.

Sono stati raccolti oltre 150 sacchi di rifiuti ed oltre mezza tonnellata di materiali come mozziconi, cartacce e bottiglie. Tra le aree “setacciate”: i piazzali e le siepi dei supermercati in zona Consolata e via Torino, il quadrilatero fra via Saluzzo, via Pylos, via Savio, e poi parchi e piste ciclabili.

Protagoniste indiscusse sono state le scuole, dalle materne alle medie passando per alcune classi delle superiori. Ma hanno preso parte a Spazzamondo 2026 anche attività, aziende e associazioni, come la proloco di Levaldigi ed il personale dell’aeroporto, e gruppi sportivi come l’Amatori Basket.

«Sono stati raccolti oggetti che inquinano la natura, deturpano l’ambiente e che impiegano anni per essere smaltiti, alterando l’ecosistema in cui viviamo – dicono dal Comune –. Questi comportamenti irresponsabili hanno conseguenze devastanti sull’ambiente, la biodiversità e la salute umana. Spazzamondo è stato un grande impegno collettivo di pulizia e cultura civica, vicino alla simbolica data della Giornata mondiale della biodiversità (venerdì 22 maggio)».

«Un grazie – aggiungono – a chi ha supportato con la presenza l’iniziativa, dai componenti della Consulta ecologica alle Guardie ecologiche provinciali. Il grazie più grande va ovviamente alle scolaresche, agli alunni e al personale docente».