sabato 30 maggio
Enrico Rosso
Mondovì, il consigliere Enrico Rosso: “Grazie ai sanitari del nostro ospedale, pilastro del territorio. Ora servono certezze sul futuro del presidio"
Leggi le ultime di: Politica
 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 25 maggio 2026, 15:48

Urne chiuse in Granda: affluenza al 56,9%, tanti i sindaci riconfermati

A Priero ha votato solo il 30%. La percentuale dei votanti a Roaschia è falsata dal dato dei cittadini votanti ma residenti all'estero, che sono il 60%

Urne chiuse in Granda: affluenza al 56,9%, tanti i sindaci riconfermati

Chiuse le urne oggi alle 15 anche in Granda, dove 19 Comuni, tutti piccoli o piccolissimi, sono stati chiamati a rinnovare o confermare la propria amministrazione. 

La percentuale dei votanti sfiora il 57%. Cinque anni fa, alle precedenti consultazioni, era stata superiore al 63, di fatto confermando quella che è una tendenza in atto da tempo: la disaffezione dei cittadini rispetto ad amministrazione e politica. 

Ma ci sono stati anche paesini, tra questi Aisone, dove hanno votato in tanti. L'82%. 

Percentuale superiore all'80% anche a Roaschia, se nel conteggio si escludono i 124 votanti AIRE, cioè residenti all'estero, che hanno falsato di molto il dato sull'affluenza, rappresentando ben il 60% degli aventi diritto. A votare sono stati infatti 71 su 86 realmente residenti nel paese. 

Priero crolla, con appena il 30% degli aventi diritto andati alle urne. 

Ottime percentuali a Caprauna, Briga Alta, Treiso e Castiglione Tinella. 

Qui la tabella finale

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium