Urne chiuse in Granda: affluenza al 56,9%, tanti i sindaci riconfermati

Chiuse le urne oggi alle 15 anche in Granda, dove 19 Comuni, tutti piccoli o piccolissimi, sono stati chiamati a rinnovare o confermare la propria amministrazione.

La percentuale dei votanti sfiora il 57%. Cinque anni fa, alle precedenti consultazioni, era stata superiore al 63, di fatto confermando quella che è una tendenza in atto da tempo: la disaffezione dei cittadini rispetto ad amministrazione e politica.

Ma ci sono stati anche paesini, tra questi Aisone, dove hanno votato in tanti. L'82%.

Percentuale superiore all'80% anche a Roaschia, se nel conteggio si escludono i 124 votanti AIRE, cioè residenti all'estero, che hanno falsato di molto il dato sull'affluenza, rappresentando ben il 60% degli aventi diritto. A votare sono stati infatti 71 su 86 realmente residenti nel paese.

Priero crolla, con appena il 30% degli aventi diritto andati alle urne.

Ottime percentuali a Caprauna, Briga Alta, Treiso e Castiglione Tinella.

Qui la tabella finale