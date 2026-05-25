Il Comune di Bra mette all’asta tre automobili

Il Comune di Bra mette all’asta tre autovetture in uso a diversi servizi comunali.

Si tratta di una Fiat Panda 4x4, di una Suzuky Magyar 4x4 già utilizzata dalla Polizia locale e di una Fiat Punto. Tutta la documentazione relativa al bando di gara, corredata delle informazioni tecniche e fotografiche dei veicoli, è reperibile sul sito internet del Comune nella sezione dedicata agli avvisi.

I cittadini interessati dovranno far pervenire in busta chiusa la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del 26 giugno 2026 mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano direttamente all’ufficio il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 12,45, e il giovedì dalle 8,45 alle 16.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Economato al numero telefonico 0172/438.328.