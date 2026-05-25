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Attualità | 25 maggio 2026, 14:49

Il Comune di Bra mette all’asta tre automobili

Offerte da presentare in busta chiusa entro il 26 giugno

Il Comune di Bra mette all’asta tre automobili

Il Comune di Bra mette all’asta tre autovetture in uso a diversi servizi comunali. 

Si tratta di una Fiat Panda 4x4, di una Suzuky Magyar 4x4 già utilizzata dalla Polizia locale e di una Fiat Punto. Tutta la documentazione relativa al bando di gara, corredata delle informazioni tecniche e fotografiche dei veicoli, è reperibile sul sito internet del Comune nella sezione dedicata agli avvisi.

I cittadini interessati dovranno far pervenire in busta chiusa la propria offerta all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del 26 giugno 2026 mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano direttamente all’ufficio il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 12,45, e il giovedì dalle 8,45 alle 16.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Economato al numero telefonico 0172/438.328. 

C. S.

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