Mondovì, partiti i lavori per la realizzare un peso pubblico nell’area industriale

Sono iniziati in questi giorni i lavori edili (cavi, fondazioni e opere murarie) propedeutici all’installazione di un peso pubblico nell’area industriale e, in particolare, in corso Francia nei pressi dell’incrocio con corso Inghilterra, avallati nelle scorse settimane dalla Giunta comunale e dal Dipartimento Lavori Pubblici. Un’opera fondamentale per il controllo della massa complessiva dei veicoli, contribuendo così alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela del patrimonio pubblico. L’opera presenterà una struttura portante in cemento armato con piattaforma in ferro di dimensioni pari a 18 metri per 3 metri, con portata massima di sessanta tonnellate.

«A seguito della dismissione dell’unico peso pubblico cittadino di piazzale Giardini, il cui ripristino sarebbe risultato antieconomico, risolviamo ora una grave manchevolezza strutturale con un investimento complessivo che sfiora i 50.000 euro, assolvendo l’impegno preso coi cittadini all’interno del programma elettorale» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora. «La nuova pesa, installata in corso Francia in una zona ad alta frequentazione di veicoli pesanti destinati ad attività produttive, agricole e commerciali, sarà funzionante tutti i giorni in qualsiasi orario in modalità automatica/self-service, con pagamento possibile attraverso carte prepagate o POS e sarà altresì dotata di apposito totem per la pesa autonoma. Grazie alla consigliera Laura Barello per il suo importante contributo, equivalente a quello del collega Roberto Ganzinelli in merito all’illuminazione pubblica».