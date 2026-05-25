Mondovì: approvato progetto esecutivo per il rifacimento dei percorsi pedonali in via Perotti

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Riqualificazione centro storico di Breo: comparto Breo-Rinchiuso. Interventi di valorizzazione dei percorsi pedonali – terzo lotto” consistente, di fatto, nel rifacimento della viabilità pedonale in via Perotti in direzione dei ponti di via di Curazza e di via Oderda, per un investimento complessivo pari a 195.000 euro. Nello specifico, si procederà con l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’allargamento dei passaggi pedonali fino a raggiungere, dove possibile, la larghezza di 150cm, con la limitazione dei restringimenti stradali (comunque necessari per confermare una minima dotazione di stalli di parcheggio), con il miglioramento dell’accessibilità ai fabbricati e degli attraversamenti pedonali di via del Rinchiuso e via Perotti.

«Prosegue l’opera di miglioramento della viabilità pedonale di Breo, come indicato nel programma elettorale», il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora. «Dopo i lavori in corso Statuto, parzialmente ancora in fase di ultimazione, diamo oggi seguito ad un intervento atteso da anni che ridisegna la percorribilità pedonale dell’intero asse viario di Breo, per una città più bella, ordinata e sicura, ma soprattutto più inclusiva e accessibile con la definitiva eliminazione delle barriere architettoniche».