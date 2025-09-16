Cherasco ha ospitato il galà-concerto per celebrare i 30 anni del Circolo Culturale Eureka Music Academy

Si è svolto lo scorso sabato 13 settembre, presso il Teatro ”Graziana Salomone” di Cherasco, il Galà-Concerto per celebrare i 30 anni del Circolo Culturale Eureka Music Academy, fondato e presieduto dalla prof.ssa Maria Bongiovanni, vera anima dell’associazione.

Sul palco - e tra il numerosissimo pubblico - allievi, ex allievi ed insegnanti si sono uniti in un momento musicale pieno di emozioni, ricordi, traguardi conseguiti e memorie da custodire nel tempo. Il concerto ha visto impegnati solisti, formazioni cameristiche e l’Orchestra “Eureka Ensemble” fondata dalla prof.ssa Monica Agosto e diretta, per l’occasione, dal M° ospite Martin Biggs; con il M° Danilo Manto, che ormai da oltre un decennio organizza in collaborazione con il Circolo le proprie Masterclass pianistiche, è giunta una piccola delegazione di studenti della Sir James Henderson - The British School of Milan, che ha preso parte alle esibizioni insieme agli allievi del Circolo Eureka. Lo scambio e la condivisione sono sempre stati alla base delle attività del Circolo, che ha promosso, negli anni, oltre ai corsi musicali interni nelle varie sedi, seminari, masterclass, corsi estivi, lezioni-concerto e campus anche in collaborazione con realtà, enti ed insegnanti esterni.

La serata ha rappresentato non soltanto un momento di festa per i risultati raggiunti, con la premiazione di Diplomati ed allievi meritevoli da parte dell’Amministrazione Comunale di Cherasco, ma anche uno sguardo verso un futuro in cui il Circolo Eureka continui ad essere un punto di riferimento culturale, musicale e sociale del territorio.

Un ringraziamento speciale va alla prof.ssa Maria Bongiovanni, la cui instancabile dedizione, passione e visione hanno reso possibile la nascita, la crescita e il consolidamento del Circolo.

Si ringraziano inoltre tutti gli insegnanti, gli allievi ed ex allievi intervenuti, la presente amministrazione comunale e quelle passate per il sostegno costante, il Sindaco di Cherasco Claudio Bogetti e l’Assessore alla Cultura Mara De Giorgis per la gradita presenza e per la targa celebrativa del trentesimo anno di attività del Circolo.