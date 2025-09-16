Balli Caraibici e Latino Americani: energia, sport e divertimento

All’Imperial Dance di Cuneo sta per iniziare una nuova stagione di corsi dedicati ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. I protagonisti saranno i balli caraibici e le danze latino americane: ritmi allegri, musica coinvolgente e tanto movimento, in un ambiente sicuro e familiare.

La danza non è solo un passatempo: è un vero e proprio sport che aiuta i ragazzi a crescere meglio. Ballare migliora la postura, rende il corpo più forte e flessibile, insegna a muoversi con armonia e sicurezza. In più è un’attività che stimola la concentrazione e la memoria. Ogni lezione diventa così un allenamento che fa bene al corpo e alla mente.

Ci sono anche tanti benefici sociali: ballando in gruppo i ragazzi imparano a collaborare, a rispettare gli altri e a comunicare con gesti e sorrisi. Nascono nuove amicizie e ci si sente parte di una squadra. Per chi cresce, è un’occasione preziosa per socializzare in un ambiente sano, positivo e controllato.

Gli insegnanti Anna, Ilaria ed Eros raccontano così il loro impegno: “…vogliamo trasmettere ai ragazzi l’amore per la danza. Non è solo imparare i passi, ma vivere momenti di gioia, disciplina e crescita. La danza insegna valori importanti come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra, regalando allo stesso tempo energia e divertimento”.

Con l’arrivo della stagione più fredda, la danza è anche un ottimo modo per restare attivi e non chiudersi in casa. La scuola dispone di due sale che permettono di organizzare bene i corsi e anche serate dedicate al ballo. Si può scegliere tra corsi collettivi, perfetti per fare amicizia, oppure lezioni individuali per chi desidera un percorso più personalizzato. Per maggiori informazioni (cliccare qui)

Per i più ambiziosi c’è la possibilità di partecipare a gare di danza a livello regionale, interregionale o nazionale. Un’esperienza che stimola a migliorarsi, a credere nelle proprie capacità e a vivere la danza come una vera passione sportiva.

Un invito speciale: venite a conoscere i nostri atleti! Saranno loro stessi a raccontare quanto sia bello far parte dell’Imperial Dance e a presentare la scuola a chi muove i primi passi.

Se volete per i vostri figli o nipoti un’attività che unisce sport, musica, divertimento e valori positivi, i corsi dell’Imperial Dance di Cuneo sono la scelta giusta.

La sede Imperial Dance è in via della Motorizzazione 52B (Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.