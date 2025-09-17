A Grinzane Cavour un incontro gratuito per imparare a usare i servizi digitali

Un aiuto concreto per orientarsi tra password, Spid, fascicolo sanitario elettronico e carta d’identità elettronica. A Grinzane Cavour arriva il servizio Punto Digitale Facile, pensato per accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie e dei servizi della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e promossa dalla Regione Piemonte all’interno della rete di facilitazione digitale, è realizzata dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero. L’obiettivo è ridurre il divario digitale e migliorare la qualità della vita, fornendo un supporto gratuito e accessibile a tutti.

L’appuntamento di presentazione è fissato per lunedì 22 settembre, alle ore 15, nella sala consiliare in piazza della Chiesa a Gallo. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il servizio, i punti attivi nella Langa del Barolo e i facilitatori digitali pronti ad accompagnare passo dopo passo chi ha bisogno di assistenza.

Dal fascicolo sanitario elettronico alla gestione delle identità digitali, dalle app per i servizi pubblici al funzionamento della CIE, i cittadini avranno a disposizione un punto di riferimento per imparare, senza costi, come usare in sicurezza gli strumenti ormai indispensabili della vita quotidiana.