A Limone Piemonte si celebra la Festa di San Maurizio

A Limone Piemonte tornano le tradizionali celebrazioni dedicate a San Maurizio, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre.

Il programma si aprirà venerdì 19 settembre alle ore 20.30 con la suggestiva processione illuminata da torce e flambeaux. Al termine, distribuzione di vin brulè e cioccolata calda.

Sabato 20 settembre la giornata prenderà il via alle ore 10.30 con la Santa Messa nella cappella di San Maurizio, anche Sacrario degli alpini caduti in guerra. A seguire, rinfresco e distribuzione delle tipiche “curgnele”.

Alle ore 14.30 appuntamento con il torneo di bocce petanque presso il Centro d’Incontro.

Dalle ore 19.30, nel tendone allestito al Piazzale Nord, il Gruppo Alpini di Limone organizzerà la polentata (con spezzatino, salsiccia e formaggio), seguita da dolce e bevande, al costo di 15euro a persona. Prenotazioni presso la Panetteria Pellegrino o il Centro d’Incontro. La serata proseguirà con musica e danze.

Info sulle manifestazioni: Ufficio Turistico tel. 0171.925281 – iat@limonepiemonte.it