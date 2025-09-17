A Nucetto un nuovo appuntamento con "Vivi la storia"

Nuovo appuntamento con il progetto "Vivi la storia" a cura dell'Associazione Reggimento La Marina di Nucetto, domenica 21 settembre presso il polo museale di Nucetto, sito nei locali dell'ex stazione ferroviaria, fine settimana tematici all'insegna della storia.



Nell'occasione la protagonista sarà la ferrovia Ceva-Ormea: dalle ore 14, grazie ai volontari del Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, verrà allestita una tratta di binario che permetterà ai visitatori di fare un viaggio in treno con treni in miniatura ma abbastanza grandi, che consentono di essere guidati e di trainare alcuni vagoni su cui possono prendere posto i passeggeri grandi e piccoli.

Alle ore 15 verranno presentati i diorami donati al museo e realizzati da Mino Duchini che ricostruiscono tratti della linea Ceva-Ormea e la stazione di Ormea.

Durante il pomeriggio saranno altresì esposti dei lavori realizzati dall'Associazione Fermodellisti Valbormidesi, mentre alle 16 Fabio Sartori presenterà il suo libro "Viaggio a Noli", storie e ricordi, diario di una stazione.

Durante la manifestazione saranno altresì aperte al pubblico, con ingresso libero, le sale del Museo storico di Nucetto e della Val Tanaro e del Museo ferroviario della linea Ceva-Ormea.