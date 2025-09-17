A Racconigi riparte il corso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana

Riparte a Racconigi il corso di formazione per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, un’occasione importante per tutti coloro che desiderano mettersi a disposizione della comunità.

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire a chi intende entrare a far parte della CRI le conoscenze necessarie per comprendere appieno le responsabilità del ruolo, le attività dell’associazione e i principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Il corso, infatti, punta a far conoscere la storia e le peculiarità della Croce Rossa, diffondere e rinforzare i valori di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità, oltre a offrire una preparazione di base solida e strumenti pratici e utili per affrontare al meglio il servizio sul territorio.

Tra i contenuti, anche la capacità di compiere gesti salvavita e gli adempimenti legati alla salute e alla sicurezza del volontario.

La serata introduttiva si terrà giovedì 2 ottobre, alle ore 20.30, nella sede del Comitato di Racconigi, in via Giovanni Priotti 45.

Sarà l’occasione per illustrare il programma e il calendario delle lezioni. Il percorso formativo prevede 7 lezioni: il lunedì e il mercoledì dalle 20,30 alle 23, e il sabato dalle 9 alle 13. L’esame finale è fissato per il 3 novembre.

A guidare il corso sarà il direttore Roberto Crepaldi, affiancato dall’intero gruppo formazione del Comitato.

Una volta concluso il percorso di accesso, i nuovi volontari potranno proseguire con corsi specifici dedicati al trasporto sanitario e al soccorso in ambulanza.

Gli interessati possono effettuare la pre-iscrizione tramite il link: https://linktr.ee/crocerossaracconigi

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato CRI di Racconigi: telefono 0172-4644; email racconigi@cri.it

Con questa nuova edizione del corso, la Croce Rossa Italiana rinnova il suo impegno nel formare volontari consapevoli, pronti a servire la comunità locale e a inserirsi in una rete più ampia che opera a livello nazionale e internazionale, sempre nel segno della solidarietà.