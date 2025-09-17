Al via la seconda edizione del Premio Giallovalle: racconti gialli ambientati in valle Grana

Dopo il successo della prima edizione, il Premio letterario Giallovalle apre nuovamente le porte alla creatività: la seconda edizione è ufficialmente al via.

La casa editrice Nerosubianco di Cuneo, in collaborazione con il Festival “Ponte del Dialogo”, ha indetto la seconda edizione del Premio Letterario “Giallovalle”, gratuito e aperto a tutti, basato su racconti gialli inediti ambientati, in questa occasione, nel territorio della valle Grana.

Nel 2024 il concorso ha riguardato la valle Maira, anche per rendere omaggio al Festival Ponte del Dialogo, che ne ha ospitato il lancio e la presentazione del primo volume contenente i dieci racconti selezionati, ma negli anni successivi saranno coinvolte via via tutte le valli cuneesi.

Il Premio ha lo scopo di valorizzare l’offerta culturale della valle Grana e di promuoverne il patrimonio storico e paesaggistico.

Una giuria composta da giovani della valle, giornalisti, autori e operatori editoriali esaminerà i testi dei partecipanti e ne selezionerà dieci che saranno pubblicati in forma cartacea nell’antologia Giallovalle a spese dell’editore .

Per rimarcare la volontà di promozione del territorio, il premio che verrà assegnato ai vincitori, oltre alla pubblicazione del volume “Giallovalle”, sarà costituito da prodotti enogastronomici e manufatti artigianali della valle stessa.

Per ogni informazione riguardante l'iniziativa si può scrivere a giallovalle@nerosubianco-cn.com

I testi devono essere inviati via mail all’indirizzo giallovalle@nerosubianco-cn.com e non devono avere formattazioni particolari, è preferibile un semplice .rtf o .docx con formattazione standard.

Oggetto della mail: Racconto Giallovalle.

Termine ultimo per l’invio dei manoscritti: le ore 24 di martedì 2 dicembre 2025.

Il regolamento del Premio è consultabile sul sito della casa editrice: www.nerosubianco-cn.com .

Il Premio è patrocinato da: Comune di Caraglio, Comune di Dronero, Agenzia di Sviluppo AFP, Centro Studi Cultura e Territorio