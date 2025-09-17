Biraghi: un autunno di novità nel Negozio di Piazza San Carlo a Torino

Biraghi, storica azienda lattiero-casearia di Cavallermaggiore, rilancia con entusiasmo il suo spazio nel cuore di Torino, confermando il Negozio Biraghi di Piazza San Carlo come punto di riferimento per gli amanti dei sapori autentici del Piemonte.

Tra un’offerta sempre più ampia e iniziative pensate per valorizzare il territorio, spiccano alcune importanti novità che prenderanno vita in uno spazio rinnovato, frutto di un attento lavoro di restyling, sia degli ambienti interni che delle vetrine.

Il Gelato di Latte Biraghi: un successo senza stagioni

Il Gelato di Latte Biraghi, prodotto con soli tre ingredienti, genuino e amatissimo da torinesi e turisti, rimarrà disponibile durante tutto l’anno: questa una delle novità più attese dell’autunno di casa Biraghi.

Il Gelato di Latte Biraghi viene realizzato ogni ora con latte proveniente esclusivamente dalle province di Asti, Cuneo Torino, panna e zucchero - lavorati con la massima cura, senza emulsionanti, aromi né stabilizzanti.

Panna Montata e Tiramisù

Due grandi classici della pasticceria italiana arricchiscono l’offerta del Negozio Biraghi di Piazza San Carlo.

La prima novità è la Panna Montata da passeggio: fresca, soffice e golosa, servita in abbinamento a paste di meliga o meringhe. Un’alternativa ideale per la stagione invernale, servita direttamente dalle vetrine in cui viene proposto anche il celebre Gelato di Latte.

Accanto a questa proposta, farà il suo debutto anche il Tiramisù, preparato ogni giorno in una rivisitazione leggera e gustosa del classico dolce italiano. Realizzato con la Gran Ricotta Super Cremosa Biraghi, già apprezzata anche nella grande distribuzione, sarà disponibile al piano -1 della boutique, nello stesso spazio dedicato al Gelato di Latte da asporto.

Novità nella gamma di prodotti 100% piemontesi,

Il punto vendita nel cuore di Torino racchiude più di 1.200 eccellenze enogastronomiche piemontesi. Dai vini ai formaggi, passando per cioccolato e altre ghiottonerie, il Negozio Biraghi di Piazza San Carlo presenta una vasta gamma di opportunità per chiunque ami il buon cibo.

A partire da questo autunno, grazie a un’importante ricerca di nuovi produttori selezionati 100% piemontesi, Biraghi amplierà ulteriormente la sua offerta con prodotti di altissima qualità e artigianalità.

Le degustazioni in Negozio

Per permettere ai clienti di conoscere i prodotti d’eccellenza venduti nella boutique, Biraghi proporrà anche una rinnovata e coinvolgente iniziativa: un calendario di degustazioni gratuite aperte a tutti.

Ogni weekend, dal 18 settembre fino a fine anno, nel Negozio di Piazza San Carlo di Torino i clienti avranno modo di scoprire alcuni prodotti scelti tra la gamma di prodotti 100% piemontesi in vendita nel Negozio.

Per l’occasione, il sabato e la domenica saranno presenti anche i rappresentanti delle aziende produttrici per raccontare in prima persona la storia della loro realtà e dei prodotti.

L’iniziativa comprenderà anche show cooking ed esperienze sensoriali, pensate per mettere in dialogo consumatori e produttori.