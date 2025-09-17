Cuneo ricorda i magistrati caduti per la giustizia: due eventi di memoria e impegno civile  

Il Comune di Cuneo ha organizzato due importanti iniziative, il 26 e 27 settembre, per ricordare i 28 magistrati barbaramente assassinati dalla criminalità, dalle mafie e da gruppi terroristici, tra il 1960 e il 2015.

Venerdì 26 settembre, alle ore 18, nel Salone d’Onore del Palazzo Comunale , verrà presentato il volume: “Ritratti del Coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” (ed. Nuova Scienza), unico libro pubblicato sinora in Italia a ricordare tutti i magistrati italiani uccisi e ad offrire un’analisi complessiva della battaglia combattuta dalle istituzioni contro la criminalità. Il volume, scritto da un gruppo di magistrati, è stato curato da Stefano Amore, magistrato presso la Corte Costituzionale, che interverrà alla presentazione, dialogando sui contenuti del volume con Alessandro Ferrero, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Sabato 27 settembre, alle ore 10, al Parco della Resistenza verrà invece apposta una targa commemorativa dei 28 magistrati assassinati nell’adempimento del loro dovere e verrà piantumato un albero, un faggio a foglia rossa, in loro memoria. Durante la cerimonia Alessandra Galli, figlia di Guido Galli, e Stefano Amore condivideranno con i presenti un ricordo dei magistrati uccisi.

“Siamo molto contenti di ospitare questi due momenti di alto profilo. Abbiamo bisogno di ricordare e rendere merito al lavoro e alla passione di chi ha vissuto ed ha pagato di persona per difendere la giustizia. C’è bisogno che l’esempio e la dedizione di chi, con il proprio impegno, ha contribuito alla vita del Paese, continui ad irradiare e ad essere di esempio per tutti e in particolare per i giovani. Mantenerne vivo il ricordo e difendere la legalità e la giustizia sono il modo per dimostrare che chi li ha uccisi non ha vinto”, ha commentato la sindaca Patrizia Manassero.

L'organizzazione degli eventi è stata curata dal Servizio cultura, con il contributo dell'Ufficio verde pubblico.