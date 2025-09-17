Il libro per bambini “Il mistero della stella azzurra” sarà presentato a Revello sabato 20 settembre

"Il mistero della stella azzurra" scritto da Serena Tomatis, pubblicato da Fusta Editore, è il titolo del libro per bambini che sarà presentato dall’autrice, sabato 20 settembre, nella Cappella Marchionale di Revello alle 17,30 all'interno del Municipio, in piazza Denina 4
Il libro, illustrato da Carla Castagno, racconta la storia di Vera, una bambina di 8 anni chiamata a salvare una stella azzurra alimentata dalle idee degli umani. La stella è infatti ammalata e una sua eventuale scomparsa rischia di far svanire il fantastico "Regno delle idee".
Durante la presentazione l'autrice accompagnerà i presenti alla scoperta della magica avventura che vede come protagonista la piccola Vera.
Serena Tomatis, originaria di Lagnasco, insegnante alla scuola primaria, da anni si dedica alla passione per la scrittura: "Il mistero della stella azzurra" è il suo primo romanzo per ragazzi.
Ingresso libero, non occorre la prenotazione.