Salmour, messa in sicurezza di via Paratino: quasi 200mila euro per il primo lotto di lavori

Dopo l’annuncio lo scorso 10 settembre in Consiglio Comunale di Salmour dell’inizio dei lavori che riguarderanno il primo lotto di messa in sicurezza di via Paratino, arriva oggi l’importo ufficiale di tale operazione.

L’opera funzionale, che prevede l’allargamento della strada portandola a norma, ammonta a circa 200mila euro.

Il primo lotto rientra ancora nel piano di modifica al DUPS (Documento unico di programmazione semplificato), che interessa i lavori pubblici per il triennio 2026-2028.

L’amministrazione comunale, sempre per l’intervento e per assorbire le spese, ha richiesto la possibilità di attingere a eventuali fondi tramite due bandi (uno regionale e uno ministeriale).