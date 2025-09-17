 / Saluzzese

Saluzzese | 17 settembre 2025, 11:41

Idee.comunità riparte con la scuola di italiano: cercasi nuovi volontari

L'associazione di Busca rilancia il progetto "Il mondo in classe" per adulti migranti e offre formazione gratuita ai volontari. Lezioni serali da ottobre a maggio

Immagine di repertorio

L’associazione Idee.comunità di Busca riprende le proprie attività legate alla scuola di italiano per adulti con background migratorio e lancia un appello a chi desidera mettersi in gioco come volontario e approfondire il tema dell’intercultura.

Non serve avere esperienza pregressa nell’insegnamento” spiegano Anna e Elisa, coordinatrici della scuola, “l’associazione offre momenti formativi dedicati, pensati per accompagnare i nuovi volontari passo dopo passo”. Le lezioni della scuola “Il mondo in classe” si svolgono in orario serale dal lunedì al mercoledì o il sabato mattina, così da permettere anche a chi lavora o studia di partecipare. Settembre è il mese dedicato all’organizzazione dei corsi, che si svolgeranno da ottobre a maggio.

Accanto alla scuola di lingua, Idee.comunità porta avanti altre attività legate all’intercultura: lezioni di cucina dal mondo e l’organizzazione di eventi interculturali, occasioni preziose per incontrarsi, conoscersi e costruire comunità.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare i volontari di Idee.comunità per ricevere maggiori informazioni o fissare un colloquio conoscitivo.

Per ulteriori dettagli:
 📍 Busca, via C. Michelis, 2

Sito: ideecomunita.org

Instagram: @atavolacolmondo

cs

