A Beinette torna la tradizionale "Messa animata"

Torna a Beinette il tradizionale appuntamento con la "Messa animata" che la parrocchia propone in apertura dell'anno catechistico, con il Gruppo Animatori.

La funzione, in programma sabato 20 settembre alle 17, sarà celebrata nel prato dietro l'oratorio, con l'accompagnamento degli strumenti come batteria, chitarra elettrica e acustica, violino, flauto e pianoforte “per comunicare a tutti e in maniera efficace la parola di Dio e le varie sfumature della vocazione”.

Alle 19.15 in programma aperitivo al campetto parrocchiale, durante il quale saranno serviti pizza, focaccia, frittata, salame e formaggi. Per partecipare è necessario prenotarsi presso "Arte in Farina" entro il 13 settembre, con una donazione minima di 10 euro: il ricavato andrà a sostenere le attività della parrocchia.

La serata si concluderà alle 20.30 con la proiezione dei video dei campeggi estivi, un momento di condivisione e di ricordo delle esperienze vissute insieme. Ai ragazzi, si chiede di portare con sé la propria bandana.

Il Gruppo Animatori invita la comunità a partecipare numerosi.