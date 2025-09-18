Cervere promuove il porro d'eccellenza: da "Cheese" a "Pro loco in Città"

Dopo il fresco successo della Festa di Santa Croce a Cervere, organizzata dal Comune e dalla Pro loco Amici di Cervere, allietata dalla presenza di un “cerverese doc”, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il paese si prepara a promuovere nuove iniziative con il suo prodotto di eccellenza: il porro.

Si parte già domani, in occasione dell'inaugurazione di “Cheese” a Bra, con il Comune che investirà nella promozione del porro allo stand “Creatori di eccellenze” di Confartigianato Cuneo. Il punto di raccolta si potrà trovare nel centro della Città della Zizzola, in piazza Carlo Alberto.

Sempre a Bra, Cervere sarà protagonista sabato 27 e domenica 28 settembre alla classica rassegna “Pro loco in Città”, che metterà in vetrina tutte le bontà gastronomiche delle varie associazioni ricreative del territorio. Cervere in questo caso servirà a tutti i commensali le sue specialità: ravioli di porro e il Pastis ‘d Cesca - una battuta al coltello, sempre accompagnata dal porro locale (in onore della creatrice del piatto, la compianta signora cerverese Francesca).

La Pro loco di Cervere, che nel 2006 subì un sostanziale cambiamento nel direttivo e crebbe nel tempo, ora vanta ben 450 volontari. Dal 2016 il presidente è Giovanni Rinero, di Cappellazzo di Cherasco, ma ormai autentico cerverese, voluto dal paese dopo una grande “opera di persuasione”.

“Sono contentissimo di essere presidente della Pro loco. Siamo una realtà in continuo miglioramento e in forte crescita. In genere non siamo solo presenti a Cervere, ma promuoviamo i nostri prodotti anche in altri paesi, come per esempio a Pianfei durante la “Mangiandando”, a Lagnasco per la rassegna “Fruttinfiore” e a Bra”, sottolinea Rinero.

Quanto alla prossima Fiera del Porro di Cervere: “Abbiamo pronta una novità strutturale nell’area di 2500 metri quadri che allestiremo al Palaporro, in piazza don Carlo Cavallo (il mercato del Porro, invece ,in piazza San Sebastiano). Saranno inoltre realizzati per il pubblico i servizi igienici in muratura, che sostituiranno i bagni chimici nei container. La manifestazione si terrà dall’8 al 23 novembre, con altre novità che vi sveleremo più avanti”.