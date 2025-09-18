Savigliano, iniziato l'anno scolastico del nido comunale: iscrizioni ancora aperte

"Piccoli passi, grandi emozioni". Si è aperto con una speciale festa d'accoglienza, nei giorni scorsi, il nuovo anno scolastico dell'asilo nido comunale “Peter Pan”, che ha dato il via all'anno educativo con un momento di benvenuto per i nuovi iscritti e le loro famiglie.

Un'occasione importante per i genitori che hanno avuto modo di visitare gli spazi e incontrare l'equipe educativa del nido. «Per le famiglie – spiegano dalla struttura – è stato un momento di condivisione e di approfondimento delle offerte educative del nostro servizio».

Le iscrizioni al nido di corso Vittorio sono al momento aperte, e non vi sono liste d'attesa. Per fissare un appuntamento, oppure per avere maggiori informazioni, è necessario contattare il 388. 9516895 o scrivere a asilonido@comune.savigliano.cn.it .

Intanto, per facilitare le famiglie con bambini della fascia 0-3 anni a conciliare le incombenze lavorative con la cura dei figli, il “Peter Pan” anche nell'anno scolastico appena iniziato amplia i propri orari in modo gratuito. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo gestite dalla Regione Piemonte, l'estensione avviene nella fascia pre-nido, con possibilità di ingresso alle 7.30 e post-nido, dalle 16 alle 18.