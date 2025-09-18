 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 settembre 2025, 13:03

TargatoCN si stringe al collega Matteo La Viola per la scomparsa del padre

Viveva in Puglia, a Galatina. Si è spento alla vigilia del novantesimo compleanno

Lazzaro La Viola

Lazzaro La Viola

È deceduto il giorno prima di compiere 90 anni Lazzaro La Viola, il papà del nostro collega e collaboratore di TargatoCN, Matteo La Viola, dirigente Unep del Tribunale di Cuneo.

Il signor Lazzaro era nato a Porto San Giorgio (AP) e cresciuto a Giulianova (TE), prima di trasferirsi da giovane a Galatina, dove per molti anni aveva ricoperto un ruolo di direzione tecnica presso la Fedelcementi, oggi Colacem.

Lazzaro lascia la moglie Grazia e i figli Marco, Luca, Giovanni e Matteo.

In questo momento di grande dolore, tutta la redazione desidera esprimere a Matteo le più sentite condoglianze, stringendosi idealmente attorno a lui e alla sua famiglia.

I funerali saranno celebrati domani a Galatina. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium