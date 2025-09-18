TargatoCN si stringe al collega Matteo La Viola per la scomparsa del padre

È deceduto il giorno prima di compiere 90 anni Lazzaro La Viola, il papà del nostro collega e collaboratore di TargatoCN, Matteo La Viola, dirigente Unep del Tribunale di Cuneo.

Il signor Lazzaro era nato a Porto San Giorgio (AP) e cresciuto a Giulianova (TE), prima di trasferirsi da giovane a Galatina, dove per molti anni aveva ricoperto un ruolo di direzione tecnica presso la Fedelcementi, oggi Colacem.

Lazzaro lascia la moglie Grazia e i figli Marco, Luca, Giovanni e Matteo.

In questo momento di grande dolore, tutta la redazione desidera esprimere a Matteo le più sentite condoglianze, stringendosi idealmente attorno a lui e alla sua famiglia.

I funerali saranno celebrati domani a Galatina.