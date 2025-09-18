"Vorremmo tanto fare cantare le nostre moto per Andrea...": venerdì l'ultimo saluto al giovane motociclista di Rocca de Baldi che ha perso la vita in un incidente

Venerdì 19 settembre sarà dato l'ultimo saluto a Andrea Collino, giovane motociclista residente a Rocca de Baldi che ha perso la vita in un incidente stradale nella mattinata di lunedì 15, lungo il tratto Nord della Strada Statale 28 a Mondovì.
Alle 10 avrà luogo la Benedizione presso il Tempio Crematorio di Magliano Alpi, con partenza dal cimitero urbano monregalese alle 9,45.
La mamma del 24enne, inoltre, ha rivolto un invito a chi, come Andrea, ama le moto.
Un appello via social, attraverso cui ha invitato tutti a ritrovarsi nel parcheggio del “D più “ di Villanova, alle 20, per tributargli un gesto speciale.
"Vorremmo tanto fare cantare le nostre moto per salutare Andrea..." il messaggio lanciato.