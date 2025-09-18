Rottamazione auto a Roma: ecco come dire addio al tuo vecchio mezzo senza stress

Se vivi a Roma e hai un’auto che ormai ha fatto il suo tempo, probabilmente ti stai chiedendo cosa farne. Troppi anni, troppi chilometri, oppure l’ennesimo guasto che ti costerebbe più della macchina stessa?

La parola “rottamazione” ti sarà sicuramente venuta in mente… e subito dopo la preoccupazione: “E adesso? Scartoffie, code infinite e spese assurde?”

Tranquillo: non è così. In realtà rottamare la tua auto a Roma può essere molto più semplice (e conveniente) di quello che immagini.

Rottamazione a Roma: sì, puoi risparmiare davvero

La bella notizia è che a Roma ci sono servizi che si occupano di tutto al posto tuo. Tu prepari i documenti, loro ritirano la macchina direttamente sotto casa e pensano a tutta la burocrazia.

In molti casi il ritiro è gratuito: niente tempo perso, niente stress, niente spese impreviste.

I documenti che ti servono (spoiler: non sono tanti)

Per rottamare l’auto devi solo avere con te:

le targhe,

la carta di circolazione,

il certificato di proprietà (o il vecchio foglio complementare).

Se ti manca qualcosa? Nessun dramma: basta presentare la denuncia di smarrimento o di furto.

Come funziona la rottamazione in 3 mosse

Ritiro e pratiche

Puoi portare l’auto al centro demolizioni, oppure fartela ritirare a domicilio. Entro 30 giorni dalla demolizione, penseranno loro a cancellarla dal PRA.

Il documento magico

Riceverai il certificato di rottamazione, con data, ora e i tuoi dati. È il documento che ti libera da ogni responsabilità fiscale, civile e penale. Da quel momento, niente più bollo e assicurazione da pagare.

Bollo e assicurazione: recupera i soldi

Dopo la rottamazione puoi chiedere il rimborso dell’assicurazione non goduta o trasferire la polizza sulla tua prossima auto. E se mancano più di 4 mesi alla scadenza del bollo, puoi chiedere anche il rimborso parziale di quello già pagato.

Perché rottamare a Roma può costarti zero

Sembra strano, ma il servizio è conveniente perché i centri di demolizione non guadagnano su di te: il loro guadagno arriva dal riciclo e dalla rivendita dei ricambi usati ancora funzionanti.

È un modello che fa bene a tutti: tu risparmi, loro lavorano, l’ambiente ringrazia.

Due dritte per non avere sorprese

Controlla il fermo amministrativo. Basta una verifica online sul sito ACI: se c’è, devi prima saldare il debito.

In caso di decesso del proprietario. È possibile rottamare comunque l’auto con un’autocertificazione, il certificato di morte e i documenti degli eredi.

In conclusione

Rottamare la tua auto a Roma non deve essere una preoccupazione: basta affidarsi a chi lo fa di mestiere. Tu ti liberi di un pensiero, risparmi tempo e soldi… e guadagni in tranquillità.









