Eventi | 18 settembre 2025, 11:26

Bach, Schubert e Mendelssohn: concerto della pianista russa Ekaterina Afanasyeva a Casa Delfino

Sabato 27 settembre alle 16 l'artista di Solovki, da anni residente nel Cuneese, eseguirà pagine del repertorio classico tedesco. Ingresso libero

La pianista Ekaterina Afanasyeva

La pianista russa Ekaterina Afanasyeva sarà protagonista di un concerto gratuito sabato 27 settembre alle ore 16 presso la Fondazione Casa Delfino in corso Nizza 2 a Cuneo. Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert e Felix Mendelssohn Bartholdy.

Nata nel 1971 nell'isola di Solovki, nel nord della Russia, Afanasyeva è cresciuta in una famiglia dalla lunga tradizione musicale. Diplomata al Conservatorio di Arcangelo in pianoforte e accompagnamento, ha insegnato per vent'anni formando oltre cento pianisti, molti dei quali diventati professionisti. I suoi allievi hanno ottenuto riconoscimenti in prestigiosi concorsi internazionali, dal Festival Rachmaninov di Novgorod al Festival Jazz di Arcangelo.

Dal 1997 al 2009 ha diretto la Scuola di Musica di Iskateley, organizzando numerosi eventi tra cui il Festival di Maggio "With music around the world". Nel 2010 ha partecipato al festival internazionale "Be embraced, millions!" alla Philharmonic Hall di San Pietroburgo.

Residente in provincia di Cuneo dal 2010, Afanasyeva si è esibita in diversi concerti di beneficenza per ALCASE Italia e dal 2012 collabora come docente con la scuola di musica "Girotondo" di Cuneo.

L'ingresso al concerto è libero.

