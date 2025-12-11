 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 dicembre 2025, 17:42

Grinzane Cavour, pronti i doni di Natale per gli over 75: sabato la consegna a domicilio

Amministrazione e Protezione Civile insieme per raggiungere tutti gli anziani del territorio

Ieri si è mossa la &quot;macchina&quot; della solidarietà con la preparazione dei pacchi

Ieri si è mossa la "macchina" della solidarietà con la preparazione dei pacchi

A Grinzane Cavour il Natale arriva bussando alla porta di casa. L’Amministrazione comunale ha infatti predisposto anche per quest’anno la consegna a domicilio degli auguri e dei piccoli doni destinati agli anziani over 75, un gesto che unisce attenzione, cura e continuità con una tradizione molto sentita nel paese.

Nella serata di mercoledì, negli spazi comunali, amministratori e volontari della Protezione Civile hanno preparato con precisione e spirito di servizio i pacchi che saranno distribuiti nella mattinata di sabato 13 dicembre. Una collaborazione ormai consolidata, che permette di raggiungere ogni anziano direttamente nella propria abitazione, trasformando un semplice dono in un momento di vicinanza e di comunità

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium