Grinzane Cavour, pronti i doni di Natale per gli over 75: sabato la consegna a domicilio

A Grinzane Cavour il Natale arriva bussando alla porta di casa. L’Amministrazione comunale ha infatti predisposto anche per quest’anno la consegna a domicilio degli auguri e dei piccoli doni destinati agli anziani over 75, un gesto che unisce attenzione, cura e continuità con una tradizione molto sentita nel paese.

Nella serata di mercoledì, negli spazi comunali, amministratori e volontari della Protezione Civile hanno preparato con precisione e spirito di servizio i pacchi che saranno distribuiti nella mattinata di sabato 13 dicembre. Una collaborazione ormai consolidata, che permette di raggiungere ogni anziano direttamente nella propria abitazione, trasformando un semplice dono in un momento di vicinanza e di comunità