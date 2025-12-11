 / Attualità

Attualità | 11 dicembre 2025, 17:30

A Monforte d'Alba la consegna dei dono-lettura del progetto “Nati per Leggere”

Sabato 13 dicembre alle 16 l’incontro con le famiglie. Presenti il sindaco e l’Amministrazione comunale

La Biblioteca civica di Monforte d’Alba rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Nati per Leggere”, l’iniziativa nazionale che promuove la lettura ad alta voce nella prima infanzia. Sabato 13 dicembre, alle 16, le famiglie con bambini nati nel 2024 sono invitate alla cerimonia di consegna del libro-dono, un gesto semplice ma dal grande valore educativo, pensato per avvicinare fin dai primi mesi i più piccoli al mondo delle storie.

L’incontro sarà l’occasione per accogliere i nuovi nati della comunità e per sottolineare l’importanza della lettura condivisa tra genitori e figli, uno dei pilastri del programma NpL. Alla consegna parteciperanno il sindaco  Livio Genesio e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che da anni sostengono con convinzione la crescita del progetto sul territorio.

Il pomeriggio sarà scandito da un momento informale di dialogo e incontro, pensato per creare relazione tra le famiglie e ribadire il ruolo della biblioteca come spazio educativo aperto e inclusivo. Il dono del primo libro rappresenta un invito a coltivare il piacere della lettura in casa, a dedicare tempo alle parole, alle immagini, alla scoperta condivisa, secondo lo spirito che anima tutta la rete “Nati per Leggere”.

