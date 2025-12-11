 / Attualità

Attualità | 11 dicembre 2025, 17:38

Caraglio ospita il concerto di Natale del Sun Chorus

Il gruppo, diretto da Francesca Oderda, presenterà lo spettacolo “Ma di tutte la più grande è l’ Amore” nella parrocchia di Maria Vergine Assunta. Appuntamento domenica 14 dicembre alle 20.45

Domenica 14 dicembre alle 20.45 presso la Parrocchia Maria Vergine Assunta, con il patrocinio del Comune e della Banca di Caraglio, il Sun Chorus diretto da Francesca Oderda presenterà lo spettacolo “Ma di tutte la più grande è l’ Amore”.

Lo spettacolo, emozionante e coinvolgente, vi guiderà in un viaggio indimenticabile alla scoperta dell’Amore attraverso brani pop e letture che toccano il cuore.

Al termine del concerto la Banca di Caraglio avrà piacere di offrire ai partecipanti un momento di convivialità e di ristoro.

