Caraglio ospita il concerto di Natale del Sun Chorus

Domenica 14 dicembre alle 20.45 presso la Parrocchia Maria Vergine Assunta, con il patrocinio del Comune e della Banca di Caraglio, il Sun Chorus diretto da Francesca Oderda presenterà lo spettacolo “Ma di tutte la più grande è l’ Amore”.
Lo spettacolo, emozionante e coinvolgente, vi guiderà in un viaggio indimenticabile alla scoperta dell’Amore attraverso brani pop e letture che toccano il cuore.
Al termine del concerto la Banca di Caraglio avrà piacere di offrire ai partecipanti un momento di convivialità e di ristoro.