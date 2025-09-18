 / Eventi

Eventi | 18 settembre 2025, 15:55

Disabilità, oltre i pregiudizi: la testimonianza di Gabriella Cadorin a Costigliole Saluzzo

A Palazzo Sarriod de La Tour la presentazione di “Non è così.”, il racconto sincero di una madre tra emozioni, fatiche e desiderio di cambiamento

L'autrice Gabriella Cadorin con la moderatrice dell'incontro Antonella Marocchino

Palazzo Sarriod de La Tour, in via Vittorio Veneto 103 a Costigliole Saluzzo, ospiterà sabato 20 settembre alle ore 16 la presentazione del libro di Gabriella Cadorin dal titolo “Non è così. – Tra stereotipi e pregiudizi sulla disabilità” edizioni “Il cielo stellato”.

All’incontro interverranno Antonella Marocchino, Chiara Boaglio, Cristina Boaglio e Aurora Formiglia, che dialogheranno con l’autrice portando contributi e riflessioni.

Gabriella Cadorin, insegnante di musica per molti anni nelle scuole medie di Revello e mamma di Francesco, un ragazzo con disabilità, ha deciso di mettere nero su bianco un percorso personale complesso, fatto di fatica fisica ed emotiva.

L’obiettivo del libro è accendere i riflettori su un tema ancora troppo spesso affrontato con superficialità: quello della disabilità, tra stereotipi e pregiudizi.

L’autrice definisce la sua opera “non un manuale, solo la verità di una madre”. Con sensibilità e profondità, Cadorin affronta le sfide quotidiane di chi convive con una condizione di disabilità, offrendo al lettore una testimonianza autentica e toccante.

Il libro non si limita a descrivere difficoltà, ma vuole anche stimolare un cambiamento nello sguardo della società, aprendo a una riflessione su come costruire un approccio più inclusivo e rispettoso.

Attraverso la forza della propria esperienza personale, Gabriella Cadorin invita a superare barriere culturali e pregiudizi radicati, restituendo dignità e verità a una realtà troppo spesso raccontata da chi non la vive in prima persona.

La presentazione è nell’ambito del ciclo di incontri culturali proposto dell’associazione Attivamente di Costigliole Saluzzo.

Ingresso libero.

