A Mondovì la messa in ricordo del Cardinal Montezemolo

Si terrà lunedì 29 settembre, alle ore 17, nella Chiesa di Santa Teresa a Mondovì Piazza, la Messa commemorativa del cardinale Andrea, figlio del martire
delle Fosse Ardeatine.
La celebrazione si terrà con l'organizzazione dell'Onlus "Cordero Lanza di Montezemolo" che inviterà sindaci collegati in vario modo con la famiglia nobiliare del monregalese e altre associazioni Partigiane e d’Arma.
Il porporato ebbe, in vita, molti gesti di attenzione per le nostre terre, presenziando, nel 2006, alla inaugurazione del memoriale al padre ed al v.brig. Salvo d’Acquisto, nei giardini prossimi a Pizza d’Armi, nonché a Roburent già prima, nel 1958, quando era Nunzio Apostolico in Italia, per la benedizione del memoriale per i Partigiani trucidati in località Miassola.
Inoltre il Cardinale ricevette per parecchi anni la delegazione monregalese in occasione dell’annuale commemorazione delle Fosse Ardeatine ed anche ottenne sempre permessi speciali per le udienze Papali.