Casa di Riposo di Piasco apre ai cittadini over 65 con "In forma fino a cent'anni"

La Casa di Riposo di Piasco si apre al territorio con un'iniziativa rivolta agli over 65 del comune. A partire da ottobre, la struttura di via Savio 3 offrirà un ricco programma di attività che spazia dalla ginnastica dolce ai laboratori teatrali, dalla musica alla formazione per caregiver.
Il progetto "In forma fino a cent'anni", realizzato con il contributo della Regione Piemonte, prevede diversi appuntamenti nella sala polivalente della struttura. Le iscrizioni sono già aperte presso gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 (tel. 0175/270221).
Si parte il 24 settembre con la ginnastica dolce, attività già sperimentata con successo nei mesi scorsi. Ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, il fisioterapista Manuele Brino guiderà gli anziani in esercizi mirati al benessere fisico.
Particolarmente innovativo il ciclo di incontri per i caregiver della Valle Varaita, che inizierà il 2 ottobre. Quattro giovedì consecutivi, dalle 20 alle 22, con esperti che affronteranno temi cruciali: dall'igiene e mobilizzazione dell'anziano alla gestione emotiva del caregiving, fino alla somministrazione dei farmaci e ai primi segnali di demenza.
I laboratori di teatro e musica prenderanno il via il 14 ottobre con una presentazione aperta a tutti gli over 65. Chi vorrà potrà poi proseguire con la compagnia Dispari Teatro ogni martedì (16.30-17.30) o con la Fabbrica dei Suoni ogni mercoledì (15-17).
L'iniziativa rappresenta un'opportunità di socializzazione e benessere per gli anziani del territorio, che potranno condividere attività con gli ospiti della casa di riposo in un'ottica di integrazione e comunità.