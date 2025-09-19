Confcommercio Saluzzo celebra 80 anni di storia con una serata al Teatro Olivero

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 21.00, presso il Teatro Magda Olivero (Via Palazzo di Città 15, Saluzzo), si terrà l'iniziativa "Dal dopoguerra a oggi: la storia del commercio del saluzzese e delle sue valli". In occasione dell'80° anniversario della fondazione di Confcommercio Saluzzo e Zona, l'associazione è lieta di invitare la cittadinanza ad un evento per noi importante, che vuole rendere omaggio a otto decenni di attività, crescita e vicinanza al territorio. L'evento sarà aperto a tutti, e sarà un meraviglioso salto nella storia, da ieri ad oggi.

Sarà una serata unica che intreccia racconto, memoria e musica, offrendo uno spaccato emozionante della storia del commercio locale, dai difficili anni del secondo dopoguerra fino alle sfide e trasformazioni più recenti. A condurre il pubblico in questo viaggio sarà Mauro Marino, voce storica di Radio Italia, accompagnato dalla narrazione del giornalista Alberto Gedda e dalla performance musicale della talentuosa Chiara Rosso.

"Gli 80 anni - viene specificato nella nota stampa della Confcommercio Nazionale - non sono solo un'occasione per raccontare la nostra storia comune e la nostra identità associativa, attraverso le conquiste e le trasformazioni che hanno segnato il nostro cammino e quello delle imprese associate, ma sono anche un traguardo che guarda al futuro. Con eventi nazionali, mostre, incontri e iniziative sul territorio, infatti, le celebrazioni puntano a rafforzare il senso di appartenenza al sistema confederale, promuovendo innovazione e dialogo con i territori e le associazioni di categoria, rappresentando così l'occasione per sottolineare il ruolo del terziario di mercato come motore di sviluppo economico e sociale, fondamentale per il futuro del Paese".

L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.

Un appuntamento da non perdere per celebrare insieme la storia di un territorio che, attraverso il commercio, ha saputo costruire identità, resilienza e comunità. A rendere ancora più speciale questo anniversario, Confcommercio ha deciso di regalare alla città un evento straordinario: il grande firmacopie di Roby Facchinetti, tenutosi domenica 21 settembre, in occasione di "Negozi in strada". L'iniziativa ha registrato un successo senza precedenti, richiamando un pubblico numerosissimo e dimostrando ancora una volta la vitalità del commercio saluzzese e il forte legame con la comunità.