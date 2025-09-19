Cordoglio dell'Unione Nazionale in Congedo d’Italia per il presidente onorario Giuseppe Cantatore

 / Attualità

Il funerale sarà celebrato domani a Cuneo nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria alle 14.30

E’ venuto a mancare ieri, giovedi 18 settembre, il tenente colonnello art. (c.a.) Giuseppe Cantatore cavaliere della Repubblica e presidente onorario della sezione di Cuneo dell’Unione Nazionale in Congedo d’Italia. 

Già direttore delle Poste di Cuneo per molti lustri ha guidato la Sezione U.N.U.C.I. di Cuneo dando il meglio si sé stesso. Con le sue doti morali, umane e professionali di eccezionale qualità è stato indiscusso ed importante punto di riferimento per i Soci. 

Il rito funebre sarà celebrato a Cuneo nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria sabato 20 settembre alle 14.30.


 

