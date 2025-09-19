Garessio, abbandono di rifiuti e uso improprio delle aree ecologica: scattano le multe

Tolleranza zero verso chi abbandona sacchi di rifiuti sul territorio e utilizza impropriamente l'area ecologica.

Il Comune di Garessio ha recentemente regolamentato l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza nelle zone interessate per individuare i "furbetti"

"I dispositivi - spiegano dal municipio - sono ora pienamente operativi e le immagini raccolte stanno già portando ai primi risultati concreti: sono state infatti elevate le prime multe a carico di cittadini e non residenti, sorpresi a utilizzare in maniera scorretta i punti di raccolta. Ricordiamo che l’abbandono dei rifiuti è un reato e invitiamo tutti i cittadini a rispettare le regole della raccolta differenziata, facendo riferimento ai calendari e alle modalità stabilite".

Nel frattempo, è avvenuto un cambio nella gestione del servizio di raccolta rifiuti. Dallo scorso mese, la ditta Econord è subentrata nella gestione a Proteo, sempre su appalto di ACEM. Il passaggio di consegne è stato effettuato regolarmente e la nuova ditta ha già preso servizio sul territorio.

"Ci auguriamo - concludono dall'amministrazione - che, con il supporto della nuova gestione e il contributo responsabile dei cittadini, si possa migliorare ulteriormente la qualità del servizio e il rispetto per l’ambiente".