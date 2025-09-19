 / Attualità

Attualità | 19 settembre 2025, 10:55

Il centro d’incontro di Cherasco ha un nuovo direttivo

Presidente Giuseppe Morra, vice Sergio Bernocco

La giunta municipale di Cherasco ha incontrato nei giorni scorsi il nuovo direttivo del Centro d’incontro del capoluogo, per rivolgere un saluto istituzionale e un augurio di buon lavoro per il mandato appena avviato. Un momento di dialogo e confronto sereno, all’insegna della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza, un luogo di incontro aperto a tutte le età.

Il nuovo direttivo, che guiderà il Centro per i prossimi tre anni, è composto da Giuseppe Morra presidente, Sergio Bernocco vice presidente, Piermario Anselmo segretario, Giovanni Gotta, Giovanna Damilano, Sebastiana Pappalardo (detta Nella) e Nicola Menna consiglieri.

Il Centro d’incontro di Cherasco, con sede in via San Iffredo 1, svolge da anni un ruolo fondamentale sul territorio: è un luogo di aggregazione che propone numerose attività sociali, culturali e ricreative, pensate per favorire l’inclusione, contrastare la solitudine e valorizzare la partecipazione attiva, soprattutto della terza età ma non solo.

Durante l’incontro, l’assessore Agnese Dogliani, a nome dell’intera Amministrazione, ha espresso parole di riconoscenza e incoraggiamento: «Vogliamo ringraziare il direttivo uscente per il lavoro svolto con dedizione e passione nel triennio passato. A quello nuovo auguriamo un mandato ricco di soddisfazioni e di partecipazione. Il Centro d’incontro è un punto di riferimento prezioso per la nostra comunità, è un centro di aggregazione per tutte le età, chiunque può frequentarlo e partecipare alle varie attività proposte, e siamo certi che, con l’impegno di tutti, continuerà a crescere come luogo di inclusione, socialità e condivisione».

cs

