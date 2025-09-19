Roccavione, quattro Open Day per la Carta d'Identità senza prenotazione

Il Comune di Roccavione organizza quattro Open Day dedicati all’emissione della Carta d’Identità (CIE), con accesso senza prenotazione presso l’Ufficio Anagrafe.



Ecco le date e gli orari disponibili:

Lunedì 22 settembre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30

Lunedì 20 ottobre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30

Lunedì 17 novembre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30

Lunedì 15 dicembre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30