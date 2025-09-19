Roccavione, quattro Open Day per la Carta d'Identità senza prenotazione

Il Comune di Roccavione organizza quattro Open Day dedicati all’emissione della Carta d’Identità (CIE), con accesso senza prenotazione presso l’Ufficio Anagrafe.
Ecco le date e gli orari disponibili:
- Lunedì 22 settembre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30
- Lunedì 20 ottobre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30
- Lunedì 17 novembre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30
- Lunedì 15 dicembre 2025 – 9:00–13:00 e 14:30–17:30
Possono presentarsi tutti i cittadini con carta d’identità in scadenza o scaduta. In caso di smarrimento o furto occorre presentarsi con la denuncia alle Autorità. Gli open day sono aperti anche a cittadini provenienti da altri Comuni
Cosa portare:
1 fototessera recente (scattata da non oltre 6 mesi)
IUV (bollettino di pagamento) già pagato oppure possibilità di stamparlo in sede e pagarlo in giornata
(Se applicabile) denuncia di smarrimento/furto
Come funziona:
Accesso libero: non è richiesta prenotazione.
L’Ufficio può stampare lo IUV al momento; una volta effettuato il pagamento, la pratica viene avviata immediatamente.
Il cittadino esce con la ricevuta della richiesta; la Carta d’Identità elettronica viene prodotta dal Ministero e recapitata a domicilio con raccomandata all’indirizzo indicato.
Per informazioni: Ufficio Anagrafe – Comune di Roccavione, telefono 0171767108